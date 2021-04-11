29-річна американська модель Емілі Ратажковскі лише місяць тому стала мамою. Зірка вже хизувалася великими грудьми після пологів, а тепер показала фігуру в бікіні. Молода матуся виглядає дуже сексуально.

Первістку Емілі Ратажковскі Сильвестру Аполлону днями виповнився один місяць. За цей короткий час його матуся встигла повернути ідеальну форму. Як і до вагітності модель на своєму розкішному тілі прорекламувала купальники власного бренду Inamorata. Після пологів вона виглядає ще спокусливіше і гарячіше.

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Оскільки Емілі Ратажковскі годує сина грудьми, то її бюст помітно збільшився. Вона засвітила груди одразу у двох бікіні з анімалістичним принтом – в обтислому суцільному на тонких бретелях і крихітному на зав'язках, яке ледь прикрило її принади.

Якщо в першому купальнику знаменитість сфотографувалася у дзеркалі, показавши лише бюст і струнку талію, то в другому записала еротичне відео. Вона покрутила пружними сідницями на камеру, звабливо поправляючи трусики. Модель вразила свою 27-мільйонну аудиторію плоским животом і підтягнутими ніжками. Після народження сина Емілі Ратажковскі по-справжньому розквітла.

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Нагадаємо, вперше після пологів модель з'явилася на публіці на великодні вихідні. На початку квітня вона вийшла у світ у вбранні з глибоким декольте, в якому засвітила великі груди.