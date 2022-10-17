С момента последних отношений Селены Гомес и Джастина Бибера прошло более четырех лет – в последний раз они были вместе в начале 2018 года. Тогда пара пыталась построить что-то большее после подросткового романа, но у них не получилось. Уже в июне 2018 Бибера увидели в компании новой пассии – ейли Бибер, которая была когда-то фанаткой певца и знакомилась с ним в детстве.

К слову было больно, – Джастин Бибер рассказал, что чувствовал после разрыва с Селеной Гомес.

Через несколько месяцев, в октябре 2018-го, пару увидели на улице с кольцами, впоследствии они подтвердили брак, а в сентябре 2019 года влюбленные Джастин и Гейли сыграли свадьбу. Звезды пережили вдвоем много кризисных ситуаций – депрессию Бибера, лечение его болезни – синдрома Рамсея-Ханта, из-за чего у него был паралич лица. Между тем фанаты Селены Гомес подбрасывали "дрова в костер", что между девушками существует вражда и они до сих пор не могут поделить мужчину между собой.

С сплетнями покончено

И хотя Селена и Гейли в интервью опровергали сплетни, 16 октября они окончательно поставили этому точку. Певица и модель по-разному пришли на одно мероприятие на ежегодный гала-вечер Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе. 25-летняя Гейли надела откровенное коричневое платье Yves Saint Lauren, которое обжимало ее фигуру, а 30-летняя Селена сделала ставку на черный брючный костюм Giorgio Armani. Вечером в сети стали распространяться фото, как девушки с бокалами алкоголя нежно обнимают друг друга и улыбаются.



Селена Гомес и Гейли Бибер наконец-то сфотографировались вместе / Фото с инстаграмма Тайрелла Гемптома



Селена Гомес и Гейли Бибер вместе / Фото из инстаграмма Тайрелла Гемптома



Селена Гомес и Гейли Бибер поставили сплетню / Фото из инстаграмма Тайрелла Гемптома

Снимок знаменитостей опубликовал в Instagram светский фотограф Тайрелл Хэмптом. Публикация в инстаграмме уже собрала более 1 миллиона лайков. Снимки спровоцировали в соцсетях эффект бомбы, хотя сами девушки никак не прокомментировали лично свои разговоры накануне. Комментаторы пишут: