В своем инстаграме певец распространил публикацию с сине-желтым украинским флагом на фоне Киева. Автор хита Can you feel the love tonight написал, что он очень расстроен всеми трагическими событиями, произошедшими из-за атаки России на Украину.

Элтон Джон более 20 лет поддерживает украинцев, живущих со СПИДом, а фонд артиста помогает людям по всей Восточной Европе и Центральной Азии. 27 февраля британский музыкант поделился своими мыслями по поводу войны.

Мы разбиты и поражены тем, что этот конфликт разворачивается. Наши сердца с народом Украины, не заслуживающим пережить этот кошмар. В эти разрушительные времена мы выступаем за прекращение насилия и страданий в Украине, чтобы спасательные службы и гуманитарная помощь могли помочь тем, кто в этом отчаянно нуждается.



Элтон Джон поддержал Украину / Фото с инстаграма музыканта