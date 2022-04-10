Весь мир уже более месяца ежедневно поддерживает украинский народ. К разным акциям приобщаются и известные люди из разных уголков планеты
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Мировые звезды поддерживают Украину
В телеграмм-канале Генерального штаба Вооруженных Сил Украины опубликовали подборку видео, которые известные люди сняли в рамках флешмоба Stand Up for Ukraine. Среди приобщившихся к инициативе народных любимцев были:
- группа Red Hot Chili Peppers;
- журналистка Опра Уинфри;
- певец Элтон Джон;
- рок-группа U2 и многие другие.
Флешмоб проходит при содействии организации Global Citizen, которая собирает деньги для помощи украинцам.
Мировые звезды поддержали Украину: смотрите видео онлайн
Среди звезд, недавно также выразивших поддержку Украине, были:
- певица Селин Дион с сине-желтым флагом попросила жертвовать деньги для поддержки беженцев из Украины;
- режиссер "007: Не время умирать" развозил гуманитарку по Украине;
- актриса Шэрон Стоун зажгла сине-желтую свечу в честь украинцев.