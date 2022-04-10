Весь мир уже более месяца ежедневно поддерживает украинский народ. К разным акциям приобщаются и известные люди из разных уголков планеты

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Мировые звезды поддерживают Украину

В телеграмм-канале Генерального штаба Вооруженных Сил Украины опубликовали подборку видео, которые известные люди сняли в рамках флешмоба Stand Up for Ukraine. Среди приобщившихся к инициативе народных любимцев были:

группа Red Hot Chili Peppers;

журналистка Опра Уинфри;

певец Элтон Джон;

рок-группа U2 и многие другие.

Флешмоб проходит при содействии организации Global Citizen, которая собирает деньги для помощи украинцам.

Мировые звезды поддержали Украину: смотрите видео онлайн