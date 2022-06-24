Элтон Джон остановил концерт, когда увидел украинку с сине-желтым флагом

Элтон Джон ездит по миру и прощается с фанами в последнем туре. На одном из концертов он увидел девушку с флагом Украины и остановил выступление.

Легендарный британский исполнитель Элтон Джон в очередной раз поддержал Украину. На одном из концертов он обратил внимание на украинский флаг. Видео этого момента начали распространять в сети, сообщает 24 канал.

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Элтон Джон поддержал Украину

Певец недавно отправился в прощальный тур. На днях он сыграл концерт в Бристоле в Англии, где собрал десятки тысяч поклонников.

Во время игры на рояле Элтон Джон увидел девушку с украинским флагом. Он остановился и показал на нее другим фанам, в то время как украинка высоко подняла флаг. Собравшиеся начали аплодировать и фотографировать символический момент.

Элтон Джон увидел украинку на концерте: смотрите видео

Как Элтон Джон поддерживал Украину

Британский артист с первых дней проявил солидарность с Украиной. Он опубликовал фото с сине-желтым флагом и призвал остановить войну, чтобы больные СПИДом получили помощь. "Мы разбиты и поражены тем, что этот конфликт разворачивается. Наши сердца с народом Украины, который не заслуживает пережить этот кошмар. В эти разрушительные времена мы выступаем за прекращение насилия и страданий в Украине, чтобы спасательные службы и гуманитарная помощь могли помочь тем, кто в этом отчаянно нуждается".

Также Элтон Джон присоединился к флешмобу Stand Up for Ukraine, в котором приняло участие множество мировых знаменитостей.

Исполнитель во время блокады Мариуполя обращался к мировому сообществу и призвал организовать немедленный полноценный гуманитарный коридор для жителей города: "Более 245 тысяч украинцев живут с ВИЧ, многие покидают дома и покидают близких, но, к сожалению, не все украинцы находятся в пределах досягаемости. Я бывал в Мариуполе, и мое сердце разбито от того, что доступ туда еще ограничен".