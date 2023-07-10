Выступление состоялось 8 июля в Стокгольме и длилось более двух часов. Известно, что первой песней финального концерта была популярная Bennie and the Jets, а последним треком был хит Goodbye Yellow Brick Road.
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Элтон Джон уходит со сцены
Об этом артист рассказал еще в 2018 году. Тогда он отметил, что у него сменились приоритеты. Певец хочет больше времени уделять семье и детям.
Я хочу ценить свою семью, своих сыновей, своего мужа, все. Я это заслужил,
– в конце концерта сказал исполнитель.
К тому же Элтон Джон подтвердил, что больше никогда не будет давать концерты, но, возможно, в будущем проведет еще одно выступление.
Farewell Yellow Brick Road Tour считается одним из самых кассовых концертных туров за всю историю, ведь продажи билетов достигли отметки в 900 миллионов долларов.
Известно, что за время своей 50-летней карьеры исполнитель провел около 4600 выступлений по всему миру.
Элтон Джон поддерживает Украину
- Во время одного из концертов своего прощального тура, когда Элтон Джон выступал в Бристоле в Англии, он заметил девушку с сине-желтым флагом. Артист остановился и показал на нее другим фанам, в то время как украинка высоко подняла флаг. Это был очень трогательный и символический момент. Все собравшиеся начали аплодировать.
- К тому же Элтон Джон пожертвовал Украине огромную сумму. Его благотворительный фонд направил 125 тысяч долларов в поддержку Украины. За эти деньги закупили 10 биохимических анализаторов крови.
- Следует отметить, что британский исполнитель с первых дней войны поддерживает Украину. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он опубликовал фото с сине-желтым флагом и призвал остановить войну, чтобы больные СПИДом получили помощь.