Выступление состоялось 8 июля в Стокгольме и длилось более двух часов. Известно, что первой песней финального концерта была популярная Bennie and the Jets, а последним треком был хит Goodbye Yellow Brick Road.

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Элтон Джон уходит со сцены

Об этом артист рассказал еще в 2018 году. Тогда он отметил, что у него сменились приоритеты. Певец хочет больше времени уделять семье и детям.

Я хочу ценить свою семью, своих сыновей, своего мужа, все. Я это заслужил,

– в конце концерта сказал исполнитель. К тому же Элтон Джон подтвердил, что больше никогда не будет давать концерты, но, возможно, в будущем проведет еще одно выступление.