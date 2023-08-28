Элтона Джона после несчастного случая срочно госпитализировали в больницу, – СМИ

Британский певец Элтон Джон срочно госпитализирован в больницу. СМИ сообщают, что с 76-летним исполнителем произошел несчастный случай в Ницце.

Элтон Джон получил травмы, однако сейчас чувствует себя лучше. Об инциденте сообщило французское издание.

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По данным журналистов, произошел несчастный случай в его доме в Ницце – 76-летний Элтон Джон упал и получил травмы.

Исполнителя сразу доставили в больницу в Монако. Певец получил незначительные травмы, поэтому чувствует себя лучше.

Сам Элтон Джон пока не выходил на связь в соцсети и не комментировал свое падение.

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