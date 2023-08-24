Так, послы фандрейзинговой платформы UNITED 24 продекламировали стихотворение величайшего поэта Владимира Сосюры на украинском языке. Они сняли это на видео и опубликовали в соцсетях инициативы.
К теме "Люблю Украину как к луне и обратно": звезды трогательно поздравляют с Днем Независимости
Мировые знаменитости поздравили Украину с Днем Независимости
Каждый из послов фандрейзинговой платформы произнес определенные строчки из стихотворения "Любите Украину".
Кто присоединился к поздравлению:
- актриса Кэтрин Винник,
- астронавт Скотт Келли,
- режиссер Мишель Хазанавичюс,
- актер Лиев Шрайбер,
- актриса Иванна Сахно,
- звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз,
- футболист Андрей Шевченко,
- боксер Александр Усик,
- актер Марк Стронг.
В год счастливый и радостный любить Украину несложно. Но в год трудный искренне поддерживают нашу страну только настоящие друзья,
– отметили на странице
Реакция сети
Украинцы поблагодарили знаменитостей за такую инициативу в комментариях под публикацией:
- "Это прямо в сердце";
- "Спасибо за вашу поддержку";
- "Спасибо за поддержку";
- "Большое спасибо за вашу поддержку. Марк Стронг сказал почти без акцента";
- "Невероятные";
- "Так красиво";
- "До мурашек";
- "Это так красиво и трогательно";
- "Трогательно до слез, спасибо за поддержку".