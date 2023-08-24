Так, послы фандрейзинговой платформы UNITED 24 продекламировали стихотворение величайшего поэта Владимира Сосюры на украинском языке. Они сняли это на видео и опубликовали в соцсетях инициативы.

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Мировые знаменитости поздравили Украину с Днем Независимости

Каждый из послов фандрейзинговой платформы произнес определенные строчки из стихотворения "Любите Украину".

Кто присоединился к поздравлению:

  • актриса Кэтрин Винник,
  • астронавт Скотт Келли,
  • режиссер Мишель Хазанавичюс,
  • актер Лиев Шрайбер,
  • актриса Иванна Сахно,
  • звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз,
  • футболист Андрей Шевченко,
  • боксер Александр Усик,
  • актер Марк Стронг.

В год счастливый и радостный любить Украину несложно. Но в год трудный искренне поддерживают нашу страну только настоящие друзья,
– отметили на странице

Реакция сети

Украинцы поблагодарили знаменитостей за такую инициативу в комментариях под публикацией:

  • "Это прямо в сердце";
  • "Спасибо за вашу поддержку";
  • "Спасибо за поддержку";
  • "Большое спасибо за вашу поддержку. Марк Стронг сказал почти без акцента";
  • "Невероятные";
  • "Так красиво";
  • "До мурашек";
  • "Это так красиво и трогательно";
  • "Трогательно до слез, спасибо за поддержку".

Что такое UNITED 24

Это национальный бренд Украины, который должен объединять международных партнеров и благотворителей, желающих помочь нашей стране. Указ по созданию такой платформы подписал Зеленский. Ее запустили после начала полномасштабного вторжения России в Украину – с 5 мая 2022 года. Теперь на сайте бренда люди со всего мира могут пожертвовать деньги для поддержки Украины в войне против России.