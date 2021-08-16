Известный канадский актер Эллиот Пейдж еще в прошлом году объявил себя трансгендером. Чуть позже он перенес операцию по удалению молочных желез.
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Откровенное фото Эллиота Пейджа
Актер сфотографировал себя в зеркале. Он все больше приобретает мужских признаков. Эллиот Пейдж, не стесняясь, показал свои шрамы после операции по удалению груди. Похоже, что они останутся на теле еще долго.
Также знаменитость продемонстрировал рельефный пресс, а без внимания не остались довольно широкие плечи. Эллиот Пейдж много времени проводит в тренировочном зале, чтобы получить тело, в котором будет чувствовать себя комфортно.
Эллиот Пейдж / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о гендерных изменениях Эллиота Пейджа
- В 2014 году тогда еще Эллен Пейдж объявила, что является лесбиянкой. В 2018 году она вышла замуж за Эмму Портнер.
- 1 декабря 2020 года она поразила заявлением о том, что является трансгендером, ее теперь зовут Эллиот, и обращаться к ней следует с местоимением "он". Эллиот также выступил в защиту ЛГБТ-сообществ.
- После этого Пейдж развелся с Эммой Портнер. Вероятно, причиной разрыва стал трансгендерный переход.
- Через несколько месяцев Эллиот Пейдж украсил обложку журнала Time. Он рассказал, что перенес операцию по удалению молочных желез, а также продемонстрировал новый имидж.