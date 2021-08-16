Известный канадский актер Эллиот Пейдж еще в прошлом году объявил себя трансгендером. Чуть позже он перенес операцию по удалению молочных желез.

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Откровенное фото Эллиота Пейджа

Актер сфотографировал себя в зеркале. Он все больше приобретает мужских признаков. Эллиот Пейдж, не стесняясь, показал свои шрамы после операции по удалению груди. Похоже, что они останутся на теле еще долго.

Также знаменитость продемонстрировал рельефный пресс, а без внимания не остались довольно широкие плечи. Эллиот Пейдж много времени проводит в тренировочном зале, чтобы получить тело, в котором будет чувствовать себя комфортно.



Эллиот Пейдж / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о гендерных изменениях Эллиота Пейджа