Відомий канадський актор Елліот Пейдж ще минулого року оголосив себе трансгендером. Трохи згодом він переніс операцію з видалення молочних залоз.
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Відверте фото Елліота Пейджа
Актор сфотографував себе у дзеркалі. Він щораз більше набуває чоловічих ознак. Елліот Пейдж, не соромлячись, показав свої шрами після операції з видалення грудей. Схоже, що вони залишаться на тілі ще довго.
Також знаменитість продемонстрував рельєфний прес, а без уваги не залишилися доволі широкі плечі. Елліот Пейдж багато часу проводить у тренувальному залі, щоб здобути тіло, в якому почуватиметься комфортно.
Елліот Пейдж / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про гендерні зміни Елліота Пейджа
- У 2014 році тоді ще Еллен Пейдж оголосила, що є лесбіянкою. У 2018 році вона одружилась з Еммою Портнер.
- 1 грудня 2020 року вона вразила заявою про те, що є трансгендером, її тепер звати Елліот, та звертатись до неї слід у займеннику "він". Елліот також виступив на захист ЛГБТ-спільнот.
- Після цього Пейдж розлучився з Еммою Портнер. Ймовірно, причиною розриву став трансгендерний перехід.
- Через кілька місяців Елліот Пейдж прикрасив обкладинку журналу Time. Він розповів, що переніс операцію з видалення молочних залоз, а також продемонстрував новий імідж.