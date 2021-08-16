Відомий канадський актор Елліот Пейдж ще минулого року оголосив себе трансгендером. Трохи згодом він переніс операцію з видалення молочних залоз.

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Відверте фото Елліота Пейджа

Актор сфотографував себе у дзеркалі. Він щораз більше набуває чоловічих ознак. Елліот Пейдж, не соромлячись, показав свої шрами після операції з видалення грудей. Схоже, що вони залишаться на тілі ще довго.

Також знаменитість продемонстрував рельєфний прес, а без уваги не залишилися доволі широкі плечі. Елліот Пейдж багато часу проводить у тренувальному залі, щоб здобути тіло, в якому почуватиметься комфортно.



Елліот Пейдж / Фото з інстаграм-сторіз

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