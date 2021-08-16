Відомий канадський актор Елліот Пейдж ще минулого року оголосив себе трансгендером. Трохи згодом він переніс операцію з видалення молочних залоз.

До теми Це постійна подорож, – зірка "Корони" Емма Коррін про свою гендерну ідентичність

Відверте фото Елліота Пейджа

Актор сфотографував себе у дзеркалі. Він щораз більше набуває чоловічих ознак. Елліот Пейдж, не соромлячись, показав свої шрами після операції з видалення грудей. Схоже, що вони залишаться на тілі ще довго.

Також знаменитість продемонстрував рельєфний прес, а без уваги не залишилися доволі широкі плечі. Елліот Пейдж багато часу проводить у тренувальному залі, щоб здобути тіло, в якому почуватиметься комфортно.

Елліот Пейдж
Елліот Пейдж / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про гендерні зміни Елліота Пейджа

  • У 2014 році тоді ще Еллен Пейдж оголосила, що є лесбіянкою. У 2018 році вона одружилась з Еммою Портнер.
  • 1 грудня 2020 року вона вразила заявою про те, що є трансгендером, її тепер звати Елліот, та звертатись до неї слід у займеннику "він". Елліот також виступив на захист ЛГБТ-спільнот.
  • Після цього Пейдж розлучився з Еммою Портнер. Ймовірно, причиною розриву став трансгендерний перехід.
  • Через кілька місяців Елліот Пейдж прикрасив обкладинку журналу Time. Він розповів, що переніс операцію з видалення молочних залоз, а також продемонстрував новий імідж.