Известный актер-трансгендер Эллиот Пейдж снялся для обложки журнала Time. Он объявил, что перенес операцию по удалению молочных желез, а также продемонстрировал новую короткую прическу.

Известный канадский актер Эллиот Пейдж, который объявил о своей трансгендерности, довольно долгое время не появлялся в социальных сетях. Но недавно он снялся для обложки журнала Time и поразил откровенными признаниями.

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Эллиот Пейдж о трансгендерности и понимании себя

Прежде актер признался, что восстанавливается после недавно перенесенной операции по удалению молочных желез. Он поделился, что операция помогла выглядеть более мужественно и изменила жизнь. Теперь Эллиот узнает себя настоящего в зеркале.

Звезда рассказал, что еще в детском возрасте понял, что ему некомфортно находиться в собственном теле. В 9 лет ему позволили сделать короткую стрижку, поэтому он впервые задумался о смене пола.

Я чувствовал себя мальчишкой. Тогда я спросил маму, смогу ли я когда-нибудь стать мальчиком,

– рассказал Эллиот Пейдж.

С 10 лет парень начал сниматься в кино. Ради съемок ему пришлось иметь длинные волосы, а для выхода на светские события или церемонии – надевать платье и наносить макияж. Эллиот признался, что совсем не чувствовал себя собой и имел психологические проблемы, несмотря на успех в карьере – несколько номинаций на Оскар и "Золотой глобус".

Я никогда не узнавал себя. Долгое время не мог даже смотреть на свои фотографии,

– добавил Эллиот.

В 2014 году Пейдж объявил себя гомосексуалистом, а затем женился на хореографе Эмме Портнер. Но и это не помогло актеру: "Разница между тем, как я чувствовал себя до того, как рассказал о своей ориентации, и после этого была огромной. Но разве дискомфорт в моем теле тогда куда-то исчез? Нет, нет и еще раз нет".

Пандемия коронавируса взамен помогла Эллиоту остаться наедине с собой и все обдумать. Он разошелся с любимой летом 2020 года, поэтому они перестали жить вместе, но развелись в начале 2021 года.

У меня была уйма свободного времени, чтобы сосредоточить свое внимание на вещах, которых я раньше бессознательно избегал. Я наконец смог принять, что я трансгендерный мужчина, и позволил себе стать тем, кем я есть на самом деле,

– поделился актер.

Впоследствии Эллиот Пейдж объявил себя трансгендером. Его поддержала мама, а также много поклонников. Также актеру поступило много предложений о работе и ролей в фильмах. Поэтому он надеется, что своим примером вдохновит других не сомневаться в себе и идти на риск.

Образ Эллиота Пейджа