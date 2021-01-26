Канадский актер Эллиот Пейдж, который недавно объявил, что является трансгендером, подал на развод с женой Эммой Портнер. Пока неизвестна причина разрыва брака.

Источник: Page Six

Известный канадский актер после громкого заявления о трансгендерности подал на развод с женой Эммой Портнер. Брак длился около 3 лет.

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Развод Эллиота Пейджа

Канадский актер подал на развод во вторник, 26 января. Об этом свидетельствуют документы из Верховного суда Манхэттена. Причина резкого разрыва брака и другие детали неизвестны.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года Эллиот Пейдж, который сначала был Эллен, заявил, что является трансгендером и попросил обращаться к нему в мужском роде.

"Мне нравится, что я трансгендер. И нравится, что я странный. И чем больше я сближаюсь с собой и понимаю, кто я на самом деле, тем больше расцветает мое сердце. Всем транссексуалам, которые ежедневно сталкиваются с преследованиями, ненавистью к себе, издевательствами и угрозой насилия: я знаю о тебе, я люблю тебя и сделаю все, чтобы изменить этот мир к лучшему", – рассказал ранее Эллиот Пейдж.

Тогда его поддержала жена Эмма Портнер, опубликовав трогательное сообщение со словами: "Транссексуалы, квиры – это подарок этому миру. Я также прошу терпения, но чтобы вы присоединялись ко мне в горячей поддержке трансгендеров каждый день. Существование Эллиота – это дар сам по себе. Эллиот, люблю тебя так сильно".

Роман Эллиота Пейджа и Эммы Портнер

Отношения пары начались в 2017 году. Уже в январе 2018 года Эллиот и Эмма поженились. Они не стеснялись демонстрировать романтические отношения на страницах соцсетей, но тщательно скрывали все детали романа.