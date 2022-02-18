Звездная жена Кристина Решетник поделилась на личной странице в инстаграме новыми фото. Она показала прогулку по Киеву.
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Образ Кристины Решетник
Жена Григория Решетника позировала перед камерой на улицах города. Она предстала в белоснежной водолазке и лосинах. Сверху Кристина надела шерстяной кардиган пастельных цветов с бахромой.
Звездная возлюбленная сочетала наряд с черно-синими кроссовками и стильной сумочкой, которую накинула через плечо. В руках она держала стакан с кофе.
Кристина Решетник почти не дополняла образ аксессуарами. Она распустила волосы, а черты лица подчеркнула легким макияжем.
Жить, радоваться, любить. А еще благодарить за все. Мой девиз,
– написала Кристина.
Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Поклонники активно комментируют новые фото Кристины Решетник:
- "Кристина, какой у вас красивый кардиган";
- "Вы красавица";
- "Очень красивое фото";
- "Вы крутая";
- "Красивая";
- "Красавица";
- "Восхищаюсь вами".