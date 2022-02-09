Звездные супруги побывали в киевском кинотеатре "Оскар", где состоялся показ фильма "Выходи за меня" с Дженнифер Лопес в главной роли.
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Повседневный look Кристины Решетник
Для мероприятия Кристина выбрала повседневный и одновременно праздничный наряд. Она предстала перед камерой в белых брюках и красной кофте с высокой горловиной. Такой look соединила с сине-белыми ботинками от элитного бренда Dior.
Волосы жена Решетника уложила ровно, а на лице сделала макияж с нюдовым блеском на губах и черной тушью на веках. Среди аксессуаров образ Кристины довершила маленькая белая сумочка через плечо. В руке девушка держала бокал шампанского.
Marry Me – сказал мне сегодня любимый. На допремьерном показе фильма с Джей Ло в главной роли. Нам понравился,
– поделилась Кристина под фото.
Кристина Решетник в кинотеатре / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Кристина Решетник в кинотеатре / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Подписчики Кристины засыпали ее комплиментами в комментариях.
- "Кристина, прекрасно выглядите! Вы всегда такая открытая, добрая, веселая".
- "Красавица! Невероятная!"
- "Вы такая красивая!"
- "Такая искренняя улыбка у вас!"
Звездная жена опубликовала еще одну трогательную фотографию, на которой запечатлена вместе с любимым. Григорий также надел красный свитер.
Кристина и Григорий Решетники в кинотеатре / Фото из инстаграма Кристины Решетник