17 января судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво устроил вечеринку в собственном ресторане по случаю дня рождения. На вечеринку он пригласил не только Владимира Ярославского и Ольгу Мартыновскую, но и Григория Решетника с женой Кристиной.

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Образ Кристины Решетник

Для нового выхода жена телеведущего примерила эффектный образ в трендовых оттенках. Она позировала перед камерой в черном топе и стильных брюках. Ярким акцентом в аутфите стал красный жакет с серебристыми пуговицами.

Кристина Решетник соединила наряды с темными туфлями на каблуке. Она довершила образ лаконичной подвеской.

Звездная жена распустила волосы и слегка накрутила кончики. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза стрелками и накрасив губы бежевой помадой.



Кристина Решетник с мужем / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Кристина Решетник с мужем / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Женой Григория Решетника восхищались не только на дне рождении Эктора, но и в сети. Фото с ее новым образом собрало множество предпочтений и комментариев: