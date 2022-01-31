Кристина Решетник не только звездная жена, но и многодетная мама. Большинство свободного времени она уделяет трем сыновьям, однако в повседневной суете не забывает о себе и всегда выглядит безупречно.
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Повседневный look Кристины Решетник
На личной странице в инстаграме, за которой следят 257 тысяч пользователей сети, Кристина часто публикует фото, где демонстрирует свои образы. В воскресенье она выложила фотографию, на которой изображена в короткой черной юбке и стильном укороченном пуховике серого цвета. Такой аутфит знаменитость соединила с длинными черными сапогами на низкой подошве.
Волосы Решетник уложила ровно, а на лице сделала макияж с нюдовым блеском на губах, которым подчеркнула натуральную красоту. Среди аксессуаров звездная жена выбрала маленькую черную сумочку через плечо.
Повседневный look Кристины Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Поклонники Кристины не смогли оставить ее публикацию без внимания.
- "Кристина, вы прекрасны!"
- "Очень красивая!"
- "Как всегда, красавица!"