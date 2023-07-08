Все потому, что шеф-повар шел на закупки не сам, а со своей собакой Лупитой. Напомним, что Эктор Хименес-Браво уже более 13 лет живет и работает в Украине.

К теме За что это мне, – Остап Ступка высказался о ДТП, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения

Эктора выгнали из супермаркета

Звезда был возмущен из-за инцидента, ведь раньше постоянно приходил в супермаркет с домашним любимцем.

Однако на этот раз повара выгнали из магазина. Более того, Эктора возмутило поведение охранника, который агрессивно ему прокричал: "Идите на свою кухню, готовьте".

Ведущий отмечает, что больше не вернется в этот супермаркет. Он посоветовал руководству больше ориентироваться на клиентов и не забывать о четырехлапых.

Надеюсь, в ближайшем будущем у нас больше не будет мест, куда не будут пускать людей с их животными и где вот так общаются с людьми… Я не понимаю, как можно собак в жару закрывать в машинах или оставлять привязанными к забору — это член семьи,

– высказался Хименес-Браво.

Реакция сети

Поклонников тоже возмутила эта ситуация. В комментариях они поддержали звездного шеф-повара:

"Какие бы ни были правила в супермаркете, охрана – это персонал. Хамство, переход на личности недопустимы. Охранника уволить!"

"Это какой-то ужас, началась какая-то болезнь... Потому что с животным и не арендуешь жилья, везде лозунги "без животных", а ценник - космос!"

"Что это было? Где уважение к людям, к животным? Уволить немедленно!"

"Вот как объяснить людям, что животные бывают чище и воспитанее, чем 80% людей, посещающих супермаркет?"

"Вы – молодец, что даже не допускаете мысли – оставить своего друга в жару в машине, или привязанным".

"Фу иметь таких охранников и такие правила. Мы тоже не будем к вам ходить".

"Надеюсь, что в ближайшее время отношение к собакам в нашей стране изменится".

Что ответил супермаркет

Представители Novus уже отреагировали на инцидент в Инстаграмме. Они оправдались за данную ситуацию. В частности, руководство согласилось, что стиль коммуникации охранника был неприемлем, и они будут над этим работать.

Относительно "хвостиков" у NOVUS. Мы очень любим домашних любимцев, но местное законодательство имеет больше полномочий, чем эмоции. К сожалению, по решению Киевского городского совета от 25 октября 2007 года N 1079/3912, не разрешается приводить животных (кроме собак-поводырей) в помещения магазинов и кафе,

– добавили они.

Напомним, что шеф-повар Эктор Хименес-Браво после деоккупации вернулся в свой дом в Ирпене, который купил всего два года назад. К счастью, он уцелел, россияне его не тронули.