Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии, однако уже более 13 лет живет и работает в Украине. За это время шеф-повар стал настоящим патриотом Украины и даже перешел на украинский язык.
К теме Фейковая страна, – Эктор Хименес-Браво высказался о российской кухне, которой не существует
В конце марта Эктор ненадолго ездил на родину, чтобы увидеться с мамой. Теперь он снова вернулся в Украину. На этот раз в соцсети судья "Мастер Шефу" признался, почему он хочет жить здесь.
Почему я всегда возвращался и буду возвращаться в Украину? Ведь это дом. У меня много знакомых, кто вернулся из Европы, где спокойно, но им было там плохо. Украина развивает такое чувство. Как в отношениях. Без нее плохо. Кто говорит место силы, кто говорит родная земля — все по-разному,
– высказался Эктор Хименес-Браво.
Повар даже пошутил, что теперь у него есть футболка "I`m Ukrainian, которой он очень радуется.
"Видимо, потому и возвращаюсь. Потому что люблю", – добавил он. Раньше Эктор показывал, как добрался домой. Он признался, что хоть был со своей семьей, но каждую секунду скучал по Украине.
Эктор признался, что скучал по Украине / Фото с его инстаграм-сторис
Напомним, что шеф-повар Эктор Хименес-Браво после деоккупации вернулся в свой дом в Ирпене, который купил всего два года назад. К счастью, он уцелел, россияне его не тронули. В сторону он показал, что это его дом и ему там хорошо.
Эктор вернулся в свой дом в Ирпене / Фото с его инстаграмм-сторис
Украинцы в комментариях поддержали звездного шеф-повара:
- "Аналогично, потому что это сила духа";
- "Настоящий украинец".
- "Добро пожаловать домой, всегда с Украиной в сердце".
- "Потому что у украинской земли невероятная мощная энергетика".
- "Место силы и земля отцов".
- "Видимо, вы, Эктор, в прошлой жизни были украинцем, потому и тянет домой".
- "Благодаря таким людям, Украина будет процветать".
- "Да дома и воздух родной".
К слову, начало полномасштабного вторжения России в Украину Эктор застал в родной Колумбии, где гостил у мамы. Затем он прилетел в Польшу, где волонтерил и помогал украинским беженцам. Затем он приехал в Киев, где возобновил работу своего ресторана.