Во время карантина, в 2020 году, 50-летний Эктор Хименес-Браво заземлился в Украине – купил двухэтажный дом в элитном коттеджном комплексе среди леса. Когда россияне вторглись в Ирпень, он был в Колумбии, так что не почувствовал ужасов оккупации. В его доме долгое время не было коммуникаций – света, воды, однако, как только их вернули, шеф-повар вернулся в свое гнездышко.

К теме Эктор Хименес-Браво помог 83-летней бабушке, дом которой разбомбили оккупанты

Эктор Хименес-Браво переехал в разрушенный Ирпень

Сегодня мое утро началось с похода на базар в Ирпене. Я это люблю! Мне было очень грустно наблюдать за пустыми прилавками в прошлые месяцы, и сейчас я как никогда радуюсь такой простой возможности,

– поделился шеф-повар.

Он напомнил, что наши тихие утра – это заслуга ребят из ВСУ и волонтеров, поэтому призвал не проходить мимо благотворительных сборов и донатить проверенным людям.

"Это все потому, что у нас есть два крыла – ВСУ и волонтеры. Только благодаря их ежедневной преданности и смелости мы можем с утра пойти на рынок, вечером встретиться с друзьями за бокалом вина и планировать завтрашний день", – подчеркнул Эктор.

Каждая гривна – пуля в сердце врага. Мы должны лелеять наши крылья победы. Слава Украине! Слава ВСУ,

– патриотически закончил шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграммы шеф-повара