Все через те, що шеф-кухар йшов на закупи не сам, а зі своєю собакою Лупітою. Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво вже понад 13 років живе та працює в Україні.

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Ектора вигнали з супермаркету

Зірка був обурений через інцидент, адже раніше постійно приходив до супермаркету з домашнім улюбленцем.

Проте цього разу кухаря вигнали з магазину. Ба більше, Ектора обурила поведінка охоронця, який агресивно йому прокричав: "Йдіть на свою кухню, готуйте".

Ведучий зазначає, що більше не повернеться до цього супермаркету. Він порадив керівництву більше орієнтуватися на клієнтів і не забувати про чотирилапих.

Сподіваюся, в близькому майбутньому в нас більше не буде місць, куди не пускатимуть людей з їхніми тваринами і де ось так спілкуються з людьми… Я не розумію, як можна собак в жару закривати в машинах або залишати прив’язаними до забору — це члени сім’ї,

– висловився Хіменес-Браво.

Реакція мережі

Шанувальників теж обурила ця ситуація. У коментарях вони підтримали зіркового шеф-кухаря:

"Які б не були правила в супермаркеті, охорона – це персонал. Хамство, перехід на особистості неприпустимі. Охоронця звільнити!"

"Це якийсь жах, почалася якась хвороба…. Бо з тваринкою і не орендуєш житла, скрізь гасла "без тварин", а цінник – космос!"

"Що це було? Де повага до людей, до тварин? Звiльнити негайно!"

"От як пояснити людям, що тварини бувають чистіші і вихованіші, ніж 80% людей, які відвідують супермаркет?"

"Ви – молодець, що навіть не допускаєте думки – залишити свого друга в жару в машині, або прив‘язаним".

"Фу мати таких охоронців і такі правила. Ми теж не будемо до вас ходити".

"Сподіваюся, що найближчим часом відношення до собак в нашій країні зміниться".

Що відповів супермаркет

Представники Novus вже відреагували на інцидент в Інстаграмі. Вони виправдалися за цю ситуацію. Зокрема, керівництво погодилося, що стиль комунікації охоронця був неприйнятним, тож вони будуть над цим працювати.

Щодо хвостиків в NOVUS. Ми дуже любимо домашніх улюбленців, але місцеве законодавство має більше повноважень за емоції. На жаль, за рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року N 1079/3912, не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів) у приміщення магазинів і кафе,

– додали вони.

Нагадаємо, що шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво після деокупації повернувся у свій дім в Ірпені, який купив лише два роки тому. На щастя, він вцілів, росіяни його не зачепили.