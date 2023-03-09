Эктора Хименеса-Браво раскритиковали за сексизм после видеоприветствия до 8 марта
Источник:Эктор Хименес-Браво
Ресторатор Эктор Хименес-Браво не обошел вниманием 8 марта и поздравил поклонниц. Но не все оценили его ролик – кое-кто раскритиковал повара за сексизм и стереотипы.
Вчера украинские звезды поздравляли поклонниц с Международным днем за права женщин. Но не обошлось без обсуждений и критики.
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Эктора Хименеса-Браво подвергли критике
Ресторатор и кулинар снял ролик, в котором появился в костюме и белой рубашке с бабочкой. Он гулял по двору и рассыпал лепестки роз. Свое видео он сопровождал текстом.
Ты самая прекрасная женщина в мире. Тона в твоих глазах. Твои объятия самые теплые. Твоя улыбка делает мой день лучше. С 8 марта, мой цветочек,
– написал Эктор.
"День самой волшебной части человечества. Приветствуйте своих цветочков, шлите им этот репост".
Эктор поздравил с 8 марта: видео
Не всем поклонникам понравилось такое видеопоздравление. Пользователи сети подчеркнули, что Эктор пользовался советскими стереотипами о "нежности" и празднике "цветов", тогда как на самом деле 8 марта – день борьбы за права женщин.
- "В каком мире вы живете?! Эктор, ну камон. Женщина – это не цветочек, а человек";
- "Не ожидала сексизма и неосведомленности от вас. 8 марта не о цветочках, а о тяжелой борьбе за права";
- "Но исторически это день феминизма (женских прав), а тюльпаны и женственность здесь не при чем";
- "Разбрасывает лепестки роз, как советскую пропаганду о празднике весны и женственности. 8 марта – день борьбы за женские права";
- "А можно что-то о борьбе женщин за равные права".
Но есть и те, кому понравился ролик.
- "Вы секс-символ украинской и колумбийской кухни. Суперпоздравления";
- "Какой красавец! Браво, Эктор, с праздником Ваш цветочек";
- "Спасибо за поздравления, вы супер, остались в Украине и поддерживаете нас в трудный час".
Как украинские звезды относятся к 8 марта
- Телеведущая Катя Осадчая поздравила своих подписниц с Днем берегини – именно так она видит 8 марта. Звезда добавила, что день, посвященный вниманию женщин, должен остаться, но лучше сменить дату в календаре.
- Екатерина Полищук с позывным "Птичка" считает, что Советский Союз испортил идею праздника. Поэтому она не любит 8 марта и совсем его не празднует.
- Также свое мнение по поводу Международного дня женщин рассказали для 24 Канала Анна Тринчер, Анастасия Цимбалару, Екатерина Лозовицкая и другие. Об их мнениях узнайте по ссылке.