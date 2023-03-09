Певица Надя Дорофеева поделилась вдохновляющим постом в 8 марта. Она напомнила, как женщины из Украины борются не только за себя и равенство, но и за победу.
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Надя Дорофеева назвала лучших украинок
Артистка составила топ вдохновляющих ее женщин. "Женщины по всему миру продолжают отстаивать себя и бороться за равенство. Каждый день мы, женщины, доказываем, какие мы крутые и что нам все по силам".
Елена Зеленская
Первая леди с первых дней полномасштабного вторжения инициировала пользующиеся успехом коммуникационные и благотворительные проекты.
Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди
Юлия Пелипас
Украинская стилистка и основательница бренда Bettter три месяца назад получила награду The Fashion Awards от British Fashion Council в категории "Лидеры перемен. Люди".
Юлия Пелипас / Фото из инстаграма Юлии Пелипас
Юлия Паевская "Тайра"
Украинская военнослужащая, парамедикиня, волонтер и доброволица, командир подразделения и эвакуационного отделения. Кстати, недавно "Тайра" стала лауреаткой международной премии IWOC – "Самая храбрая женщина мира".
"Тайра" / Фото с ее инстаграма
Таня Муиньо
Украинская клипмейкер является подругой Нади Дорофеевой. Таня забрала немало выдающихся музыкальных премий за работы для мировых артистов.
Таня Муиньо / Фото из инстаграма Тани Муиньо
"А также, самые важные в моем ТОПе все украинские женщины. Не сдались, не опустили руки, каждый день делали все, чтобы страна выстояла и дала отпор врагу. Каждая из вас – вдохновение!" – подытожила артистка.
Как украинские звезды относятся к 8 марта
- Мнениями о 8 марта поделилась телеведущая Катя Осадчая. Она считает, что день, посвященный вниманию женщин, должен остаться, но лучше сменить дату в календаре. Женщина поздравила своих подписниц-хранительниц.
- Екатерина Полищук с позывным "Птичка" считает, что Советский Союз испортил идею праздника. Поэтому она не любит 8 марта и совсем его не празднует.
- О своем отношении рассказали для 24 Канала Анна Тринчер, Анастасия Цимбалару, Екатерина Лозовицкая и другие. Об их мнениях узнайте по ссылке.