Вчора українські зірки вітали шанувальниць з Міжнародним днем за права жінок. Але не обійшлося і без обговорень та критики.
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Ектора Хіменеса-Браво розкритикували
Ресторатор і кулінар зняв ролик, у якому постав у костюмі та білій сорочці з метеликом. Він гуляв двором та розсипав пелюстки троянд. Своє відео він супроводив текстом.
Ти найпрекрасніша жінка у світі. Тону у твоїх очах. Твої обійми найтепліші. Твоя усмішка робить мій день кращим. З 8 березня, моя квіточка,
– написав Ектор.
"День найчарівнішої частини людства. Вітайте своїх квіточок, шліть їм цей репост".
Ектор привітав з 8 березня: відео
Не всім шанувальникам сподобалось таке відеопривітання. Користувачі мережі підкреслили, що Ектор послуговувався радянськими стереотипами про "ніжність" і свято "квітів", тоді як насправді 8 березня – день боротьби за права жінок.
- "В якому світі ви живете?! Ектор, ну камон. Жінка – це не квіточка, а людина";
- "Не очікувала сексизму і необізнаності від вас. 8 березня не про квіточки, а про важку боротьбу за права";
- "Але історично це день фемінізму (жіночих прав), а тюльпани і жіночність тут не до чого";
- "Розкидає пелюстки троянд, як совєцьку пропаганду про свято весни і жіночності. 8 березня – день боротьби за жіночі права";
- "А можна щось про боротьбу жінок за рівні права".
Але є й ті, кому сподобався ролик.
- "Ви секс-символ української та колумбійської кухні. Суперпривітання";
- "Який красень! Браво, Екторе, зі святом Вашу квіточку";
- "Дякуємо за поздоровлення, ви супер, залишилися в Україні і піддержуєте нас в тяжку годину".
Як українські зірки ставляться до 8 березня
- Телеведуча Катя Осадча привітала своїх підписниць з Днем берегині – саме так вона бачить 8 березня. Зірка додала, що день, присвячений увазі жінок, повинен залишитися, але краще змінити дату в календарі.
- Катерина Поліщук з позивним "Пташка" вважає, що Радянський Союз зіпсував ідею свята. Тому вона не любить 8 березня та зовсім його не святкує.
- Також свою думку стосовно Міжнародного дня жінок розповіли для 24 Каналу Анна Трінчер, Анастасія Цимбалару, Катерина Лозовицька та інші. Про їхні думки дізнавайтесь за посиланням.