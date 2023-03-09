Вчора українські зірки вітали шанувальниць з Міжнародним днем за права жінок. Але не обійшлося і без обговорень та критики.

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Ектора Хіменеса-Браво розкритикували

Ресторатор і кулінар зняв ролик, у якому постав у костюмі та білій сорочці з метеликом. Він гуляв двором та розсипав пелюстки троянд. Своє відео він супроводив текстом.

Ти найпрекрасніша жінка у світі. Тону у твоїх очах. Твої обійми найтепліші. Твоя усмішка робить мій день кращим. З 8 березня, моя квіточка,

– написав Ектор.

"День найчарівнішої частини людства. Вітайте своїх квіточок, шліть їм цей репост".

Ектор привітав з 8 березня: відео

Не всім шанувальникам сподобалось таке відеопривітання. Користувачі мережі підкреслили, що Ектор послуговувався радянськими стереотипами про "ніжність" і свято "квітів", тоді як насправді 8 березня – день боротьби за права жінок.

"В якому світі ви живете?! Ектор, ну камон. Жінка – це не квіточка, а людина";

"Не очікувала сексизму і необізнаності від вас. 8 березня не про квіточки, а про важку боротьбу за права";

"Але історично це день фемінізму (жіночих прав), а тюльпани і жіночність тут не до чого";

"Розкидає пелюстки троянд, як совєцьку пропаганду про свято весни і жіночності. 8 березня – день боротьби за жіночі права";

"А можна щось про боротьбу жінок за рівні права".

Але є й ті, кому сподобався ролик.

"Ви секс-символ української та колумбійської кухні. Суперпривітання";

"Який красень! Браво, Екторе, зі святом Вашу квіточку";

"Дякуємо за поздоровлення, ви супер, залишилися в Україні і піддержуєте нас в тяжку годину".

Як українські зірки ставляться до 8 березня