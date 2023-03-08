Защитница "Азовстали" объяснила свою позицию по поводу того, почему не празднует 8 марта. По ее мнению, нецелесообразно бороться за равенство, когда нужно бороться за справедливость.
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Как "совок" обезобразил этот праздник
"Пташка" считает, что в Советском Союзе исказили идею 8 марта. Она называет отвратительной та трактовка праздника, которую навязала власть "совка".
Екатерина Полищук заверила, что женщин нужно уважать всегда, а не в какой-нибудь особый день.
Мне было бы крайне неприятно и совсем не празднично, если бы мой муж дарил цветы и любил меня только раз в год. А по поводу борьбы… Я борюсь каждый день. За свободную Украину и будущее наших детей
– заявила Пташка.
По ее словам, если Украина окажется во власти врага, то все наши женщины будут оскорблены и унижены.
Почему "Пташка" не празднует 8 марта
Защитница Мариуполя объясняет, что не празднует, потому что равенства сейчас не существует.
Существует борьба, соответствие занимаемой должности и долбо**бы. Я не считаю целесообразным бороться за равенство. Я борюсь за справедливость. И с долбо**бами. Вам может нравиться моя позиция или нет, но вам ее не изменить,
– подчеркнула Екатерина.
Пташка уверяет, что Украина – это главная женщина в ее жизни, поэтому в приоритете – борьба за свободу и независимость государства.
Реакция ее читателей
В комментариях под постом Екатерины Полищук украинцы поддерживают ее позицию:
- "Все так и есть. Поддерживаю. Многие понятия стигматизировали и навязали, разорили само понятие борьбы за права".
- "Такое отношение у некоторых людей ко всему – к людям, стране, вещам и т.д. Любят только в определенный момент, день…"
- "Абсолютно согласен! Очень жаль, что у нас в государстве даже во время войны многие этого никак не поймут!"
- "Согласен. "Совок" этим праздником ограничил женщину, именно тогда появилось выражение "молчи женщина, твой день 8 марта". Но женщина – человек, его нужно уважать, любить и защищать".
- "Мы и так независимы, потому что это в нашем темпераменте. А в России женщины имеют права раз в год, и это не удивительно, у них вообще прав нет, они отстали от современности и мира".
- "Наши права, наша свобода! И никакие цветы раз в год этого не заменят".
- "Какие сильные слова!"
- "Соглашаюсь с вами на все 100%".
К слову, телеведущая Катя Осадчая тоже высказалась о 8 марта. Для звезды это День хранительницы, поэтому она поздравила матерей, дочерей, сестер и украинских защитниц.