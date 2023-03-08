В мире сегодня отмечают Международный день за права женщин. Однако 8 марта подверглось поношению и перекривлению во времена СССР. О сегодняшнем празднике высказалась Катя Осадчая.

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Катя Осадчая высказалась о 8 марта

Телеведущая призналась, что с прошлого года для нее 8 марта – "День берегини". Она вспомнила, что в модельном агентстве в Париже в этот день девушкам дарили цветы. Там это был "праздник внимания к женщинам".

Сейчас мысли разошлись, обращать ли внимание на этот день, но мое мнение, что если женщины получат немного больше внимания и для этого нужен день, то пусть он будет, но можно выбрать другую дату в календаре, но пока так, как есть,

– поделилась Осадчая.

Звезда вспомнила, что прошлое 8 марта было невыносимо – сеть была переполнена кадрами эвакуации из Киевщины, шли обстрелы, а засыпать было страшно.

"Прошел год и мы знаем, что весну у нас не отобрать. И, как и в прошлом году, я хочу поздравить Берегинь – мам, дочерей, сестер, тех, кто стоит бок о бок с мужчинами на нуле, и тех, кто воспитывает детей без отца, тех, кто умеет делать сто дел одновременно и в самое трудное время имеет в запасе не одну сказку для малышей... Мои дорогие Берегини, вы не плачете, когда больно, а плачете от несправедливости, вы опора всей нации, вы сила и мощь. Дай вам Бог здоровья и силы!" – подытожила Катя Осадчая.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма ведущей

В комментариях под сообщением поклонники активно обсуждают тему Международного дня по правам женщин. Кто-то отказывается его праздновать, а кто-то соглашается с тем, что хотя бы один день должен быть посвящен женщинам.

"Да, именно день Берегини. Той несгибаемой, сильной и безгранично любящей цветущей женщины";

"Не поздравляю и не принимаю поздравления. Иду на работу. 8 марта и 23 февраля должны кануть в истории";

"Уже давно не праздную. Для меня 8 марта попахивает советским нафталином и четко ассоциируется с этими недобратьями";

"Для меня этот день по-прежнему остается женским днем. Своих родных уже поздравила";

"С праздником 8 марта! Пусть он будет, это праздник весны, а мы, женщины, это весна";

"Приветствие получала, но, честно говоря, я бы лучше добавила выходной либо уже первого марта, день весны, мира и женской красоты, либо совершить выходной в день матери";

"Согласна Вами, что должен быть "праздник внимания ко всем женщинам"".

Подчеркнем, 8 марта – это не праздник "весны и красоты", а Международный день о правах женщин. Это не советский праздник, но именно СССР сделал этот день ванильным, исказил его ради своих целей и использования женщин. Теперь можно продолжать поздравлять женщин с праздником, но желать не красоты и "женского счастья", а равных возможностей и достижения целей.

Украинцы недавно имели возможность высказать свое мнение по поводу 8 марта в Действии – проголосовать, желают ли оставить День борьбы за права женщин выходным. Большинство считают, что день не должен быть рабочим. Народные депутаты зарегистрировали законопроект, которым предлагают переименовать праздник 8 марта в Международный день защиты прав женщин и оставить его выходным. Заметим, что этот день остается выходным более чем в 20 странах, в основном бывшего СССР.