Вчера украинские звезды поздравляли поклонниц с Международным днем за права женщин. Но не обошлось без обсуждений и критики.

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Эктора Хименеса-Браво подвергли критике

Ресторатор и кулинар снял ролик, в котором появился в костюме и белой рубашке с бабочкой. Он гулял по двору и рассыпал лепестки роз. Свое видео он сопровождал текстом.

Ты самая прекрасная женщина в мире. Тона в твоих глазах. Твои объятия самые теплые. Твоя улыбка делает мой день лучше. С 8 марта, мой цветочек,

– написал Эктор.

"День самой волшебной части человечества. Приветствуйте своих цветочков, шлите им этот репост".

Эктор поздравил с 8 марта: видео

Не всем поклонникам понравилось такое видеопоздравление. Пользователи сети подчеркнули, что Эктор пользовался советскими стереотипами о "нежности" и празднике "цветов", тогда как на самом деле 8 марта – день борьбы за права женщин.

"В каком мире вы живете?! Эктор, ну камон. Женщина – это не цветочек, а человек";

"Не ожидала сексизма и неосведомленности от вас. 8 марта не о цветочках, а о тяжелой борьбе за права";

"Но исторически это день феминизма (женских прав), а тюльпаны и женственность здесь не при чем";

"Разбрасывает лепестки роз, как советскую пропаганду о празднике весны и женственности. 8 марта – день борьбы за женские права";

"А можно что-то о борьбе женщин за равные права".

Но есть и те, кому понравился ролик.

"Вы секс-символ украинской и колумбийской кухни. Суперпоздравления";

"Какой красавец! Браво, Эктор, с праздником Ваш цветочек";

"Спасибо за поздравления, вы супер, остались в Украине и поддерживаете нас в трудный час".

Как украинские звезды относятся к 8 марта