Эктор Хименес-Браво сделал пересадку волос: как он выглядит после операции

Ресторатор Эктор Хименес-Браво отважился на операцию – пересадку волос. Он показал, как смотрится после процедуры.

Кулинар и ресторатор Эктор Хименес-Браво только недавно признался, что решился на пересадку волос. Он рассказал о процессе и похвастался результатом.

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Эктор Хименес-Браво перенес операцию

Ресторатор рассказал, что сначала его побрили и нарисовали специальную разметку. Он чувствовал себя комфортно во время самой процедуры и даже смотрел мультфильм.

В течение процедуры я кайфовал и смотрел "Шрека". Я сейчас в процессе пересадки. Видите? Все спокойно, не больно. У врача золотые руки! Мои волосы будут, как у Лупиты,

– поделился Эктор.



Эктор на процедуре / Фото с инстаграм-сториз

После процедуры шеф-повар поделился своим фото.

"А это я сразу после процедуры. Уже в ожидании волос, как у Рапунцель".



Эктор после процедуры / Фото с инстаграм-сториз

На следующий день Хименес-Браво признался, что хорошо чувствует себя и не стесняется лысины. Он отметил, что в новом имидже его перестали узнавать на улице.

После пересадки чувствую себя хорошо. Главное – не одевать головные уборы слишком близко к коже головы. Быть громогласным – это очень удобно. Не нужно волноваться, что у тебя на голове.



Эктор после процедуры / Фото с инстаграм-сториз

Как Эктор отважился на пересадку

Еще неделю назад Эктор Хименес-Браво кардинально изменил имидж – побрился наголо. Поклонники не знали, с какой целью ресторатор решил сменить привычную прическу.

Но потом судья кулинарного шоу признался, что в его семье распространены проблемы с волосами. Отец Эктора облысел в 30 лет, у его старшего брата почти нет волос. Сам Эктор очень стеснялся, что у него нет волос на затылке. Сначала он скептически относился к процедуре, но потом решился на нее.