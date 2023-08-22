Жена украинского певца Виктора Павлика находится на отдыхе с семьей. На своей странице она поделилась свежими кадрами.

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Екатерина Репяхова отдыхает в Трускавце

Блогерша Екатерина Репяхова поделилась, что отдыхает в Трускавце. Она призналась, что туда приезжает каждый год еще с самого детства.

Первый день в Трускавце, а уже столько впечатлений. В Трускавец я езжу каждый год из своих 2 лет, а мой сынишка из своих двух месяцев,

– рассказала звездная жена.

Екатерина опубликовала серию фото и видео по отдыху. Она показала свои фото на фоне цветов, а также сына Михаила, увлекшегося уличными музыкантами.



Катя Репяхова с сыном / Фото из инстаграма Кати Репяховой

Виктор Павлик в шутку упрекнул жену в комментариях, что она не добавила в сообщение кадры с ним: "Эх, а с папой сюда не прилепила".

Раньше сын Павлика заболел

Звездная семья отправилась на отдых после того, как сын Павлика сильно заболел. Ночью у него поднялась температура до 40 градусов. Это был только один симптом. После визита к врачу, на следующий вечер температура снова повысилась.

По мнению Екатерины Репяховой, сын болеет чаще потому, что посещает садик. Она считает, что Михасику лучше раньше познакомиться с вирусами.