Кулінар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво лише нещодавно зізнався, що наважився на пересадку волосся. Він розповів про процес та похвалився результатом.

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Ектор Хіменес-Браво переніс операцію

Ресторатор розповів, що спочатку його поголили та намалювали спеціальну розмітку. Він почувався комфортно під час самої процедури й навіть дивився мультфільм.

Протягом процедури я кайфував та дивився "Шрека". Я зараз в процесі пересадки. Бачите? Все спокійно, не боляче. У лікаря золоті руки! Моє волосся буде, як у Лупіти,

– поділився Ектор.



Ектор на процедурі / Фото з інстаграм-сторіз

Після процедури шеф-кухар поділився своїм фото.

"А це я одразу після процедури. Вже в очікуванні волосся, як у Рапунцель".



Ектор після процедури / Фото з інстаграм-сторіз

Наступного дня Хіменес-Браво зізнався, що добре почувається і не соромиться лисини. Він зауважив, що у новому іміджі його перестали впізнавати на вулиці.

Після пересадки почуваюся добре. Головне – не одягати головні убори дуже близько до шкіри голови. Бути голомозим – це дуже зручно. Не потрібно хвилюватися, що в тебе на голові.



Ектор після процедури / Фото з інстаграм-сторіз

Цікаво, що пересадку волосся робив також український модельєр Андре Тан. Він почав втрачати волосся у 23 роки та спробував різноманітні методи зупинити облисіння. У вересні 2021 року дизайнер зізнався, що зробив пересадку волосся у клініці Туреччини – операція була болючою та тривала 9 годин.

Як Ектор наважився на пересадку