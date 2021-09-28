Дизайнер начал борьбу с облысением в очень юном возрасте. Андре рассказал, что сначала появлялись маленькие залысины, однако со временем они становились все больше.

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Андре Тан о пересадке волос

Модельер делал все для того, чтобы спасти волосы. Проходил цикл инъекций мезотерапии, которая создана для борьбы с облысением и восстановления поврежденной структуры волос. Но это давало только кратковременный эффект. Андре Тан стремился найти решение для этой проблемы и оказался в одной из турецких клиник.

Именно в Турции знаменитости провели сложную операцию по пересадке волос. Модельер не ожидал, что это будет так больно. После вмешательства врачей реабилитация длилась 3 месяца.

"Если бы я знал, что это будет так больно и так тяжело, никогда в жизни на это не подписался бы. Когда наркоз начал отходить, было невыносимо больно. Я очень набух. Выглядел, как человек, который употребляет очень много алкоголя", – поделился Андре Тан.



Андре Тан / Фото из инстаграма модельера

Знаменитости, которые делали пересадку волос

Эта процедура становится все популярнее среди мировых звезд. Так, среди мужчин, которые борются с облысением с помощью пересадки волос,: принц Гарри, Дональд Трамп, Робби Уильямс. Последнему операция не дала желаемого результата, поэтому певец маскирует пробелы специальной пудрой.