Иракли был одним из самых желанных мужчин страны. За сердце грузина на "Холостяке" боролись 25 украинок, но в конце концов он вернулся на родину и женился на землячке.

Не пропустите Финалист "Холостячки" Роман Свечкоренко обручился с любимой

Новые фото Иракли Макацария с женой

Иракли опубликовал несколько кадров, где показал теплые чувства, царящие между ним и Лизой. Любимая Макацария позировала в красивом стильном костюме насыщенного голубого цвета, состоявшего из топа и брюк. На плече у нее была маленькая черная сумочка. Длинные роскошные волосы девушка собрала в оригинальный хвост, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и малиновой помадой на губах. Уши украшали изысканные серьги.

Макацария нежно обнимал любимую, позируя в светлых брюках и рубашке цвета хаки.

"Моя любовь!", – трогательно написал мужчина под фото.



Иракли Макацария с женой / Фото из инстаграмма мужчины



Иракли Макацария с женой / Фото из инстаграмма мужчины

Напомним, Иракли Макацария и Лиза Чичуа сыграли свадьбу 23 июля. Громкое празднование прошло в столице Грузии – Тбилиси. На празднике были родные и друзья влюбленных. Для пышного празднования свадьбы невеста Лиза сменила три роскошных платья, которые полностью отличались друг от друга.

Впоследствии супруги отправились в свадебное путешествие. Для медового месяца Лиза и Иракли выбрали солнечную Грецию.