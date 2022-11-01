Іраклі був одним з найбажаніших чоловіків країни. За серце грузина на "Холостяку" боролися 25 українок, але врешті-решт він повернувся на батьківщину та одружився з землячкою.
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Нові фото Іраклі Макацарія з дружиною
Іраклі опублікував кілька кадрів, де показав теплі почуття, які панують між ним і Лізою. Кохана Макацарія позувала у красивому стильному костюмі насиченого блакитного кольору, що складався з топу та штанів. На плечі мала маленьку чорну сумочку. Довге розкішне волосся дівчина зібрала в оригінальний хвіст, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і малиновою помадою на губах. Вуха прикрашали вишукані сережки.
Макацарія ніжно обіймав кохану, позуючи у світлих штанах і сорочці кольору хакі.
"Моя любов!", – зворушливо написав чоловік під фото.
Іраклі Макацарія з дружиною / Фото з інстаграму чоловіка
Іраклі Макацарія з дружиною / Фото з інстаграму чоловіка
Нагадаємо, Іраклі Макацарія та Ліза Чичуа зіграли весілля 23 липня. Гучне святкування пройшло у столиці Грузії – Тбілісі. На святі були рідні та друзі закоханих. Для пишного святкування весілля наречена Ліза змінила аж три розкішні сукні, які повністю відрізнялись одна від одної.
Згодом подружжя відправилося у весільну подорож. Для медового місяця Ліза та Іраклі обрали сонячну Грецію.