Главный герой "Холостяка-6" женился! Иракли Макацария будет строить семейную жизнь с Лизой Чичуа, об отношениях с которой объявил в прошлом году.

Обратите внимание Три потрясающих платья: образы невесты Иракли Макацарии, покоривших сеть

Свадьба Иракли Макацария и Лизы Чичуа

23 июля влюбленные сыграли громкую свадьбу в столице Грузии – Тбилиси. На празднике присутствовали родственники и друзья жениха. Лиза и Иракли исполнили несколько танцев, было много музыки, веселья и проницательных моментов. Хотя девушка младше Иракли на 17 лет, это не мешает им любить друг друга и строить счастливую семью. В инстаграмме Макацария показал 467-тысячной аудитории подписчиков самые лучшие моменты свадебного дня.

Заметим, прежде чем сделать предложение Лизе Чичуа Иракли Макацария по всем традициям попросил разрешения у ее родителей: "Я отдельно поговорил с родителями Лизы, рассказал о своих намерениях. Но Лиза не была в курсе, никто вообще не знал – ни моя семья, нет мои друзья". В апреле этого года мужчина сделал предложение любимой в невероятно красивой локации, где были самые родные. После помолвки влюбленные рассказывали, что хотят жениться в этом году.