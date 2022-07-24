В конце апреля 37-летний Иракли Макацария сделал предложение любимой Лизе Чичуа, с которой встречался более полутора лет. Девушка младше его на 17 лет, но это не помешало их отношениям. За три месяца они подготовили и сыграли роскошную грузинскую свадьбу.

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Громкая свадьба Иракли Макацария с 20-летней грузинкой

Герой 6 сезона украинской версии реалити-шоу "Холостяк", как и обещал, устроил грандиозную свадьбу. На празднование он пригласил и друзей, и родных. Они с Лизой обвенчались в церкви и отправились праздновать в элитный загородный ресторан.

Уже там молодожены обменялись кольцами и официально зарегистрировали свой брак. Иракли Макацария появился в классическом черном костюме с бабочкой, а Лиза Чичуа – в пышном свадебном платье цвета шампань с открытыми плечами и длинной фатой. Однако за вечер она сменила несколько платьев – от белого мини до приталенного красного. Все потому, что они танцевали страстное танго и грузинский народный танец.

Здесь следует напомнить, что Иракли Макацария был участником украинских "Танцев со звездами" и дошел до финала в паре с Яной Заяц. В 2018-м он уступил победу юмористу Игорю Ласточкину.

На свадьбе Иракли и Лиза даже спели в дуэте, а в конце праздника под фейерверки разрезали огромный четырехуровневый торт.

Иракли Макацария заплакал, увидев невесту

Едва ли не самым трогательным моментом свадьбы была первая встреча влюблённых – когда отец 20-летней Лизы вел ее к Иракли Макацария. Тот не сдержал слез и расплакался прямо перед любимой. Она же сияла улыбкой.

Кстати, прежде чем сделать предложение Лизе Чичуа Иракли Макацария по всем традициям попросил разрешения у ее родителей. "Я отдельно поговорил с родителями Лизы, рассказал о своих намерениях. Но Лиза не была в курсе, никто вообще не знал – ни моя семья, ни мои друзья", – делился звезда после предложения.

Фото со свадьбы Иракли Макацария и Лизы Чичуа

Свадьба Иракли Макацария с 20-летней любимой / Фото с инстаграм-сторис

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