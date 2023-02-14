48-летняя Наталья Егорова активно ведет свой инстаграм-блог. Сейчас она показывает подготовку к немецкой версии "Танцев со звездами", куда ее пригласили участницей, в то время как дети в ее профиле появляются редко. Экс-жена мэра Киева сфотографировалась с 17-летним Максимом для сторис и тронула сеть.

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Экс-жена Кличко показала сына, который выше на две головы

Мои дети – моя самая большая поддержка! И они мои самые искренние фанаты. Теплые объятия,

– трогательно подписала Наталья Кличко.

С сыном она заселфилась перед выходом в кэжуал-образе – широких джинсах, кремовом свитере, сапогах и шапке. Максим был в домашнем. Однако на фото не так бросаются в глаза их look или объятия, как рост юноши. Он на две головы выше звездной матери.

Следует добавить, что еще три года назад Максим обогнал отца Виталия Кличко и дядю Владимира. В 16 лет его рост был 2,15 метра.

Наталья Егорова с сыном Максимом от Кличко / Фото из инстаграм-сторис певицы

Наталья Егорова с сыном Максимом от Кличко / Фото из инстаграм-сторис певицы

Напомним, в декабре 2022 года, во время подготовки к новогодне-рождественским праздникам, Наталья Кличко уже показывала сыновей. Она делала селфи с 22-летним Егором и писала о невероятной любви, а потом хвалилась, как украсила с ними елку. Тогда экс-жена Кличко засветила на фото обоих сыновей и кота.