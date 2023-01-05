Бывшая жена Виталия Кличко отказалась от фамилии мужа и строит карьеру в Германии как певица и автор песен. Она стала участником немецкого танцевального шоу Let's Dance.

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Что говорит Наталья Егорова об участии в шоу

Сначала об участии Натальи Егоровой стало известно на страницах самого проекта. Теперь уже сама певица подтвердила, что будет бороться за титул Dancing Star 2023. Она призналась, что всегда об этом мечтала, но никогда не решалась.

Я очень взволнована и до сих пор не могу в это поверить. Я согласилась! И я участвую в шоу "Танцы со звездами". Я наконец-то хочу попробовать что-то новое, то, что всегда хотела сделать, но никогда не решалась,

– поделилась Наталья.

"Я буду танцевать! Танец – освобождает! Танец – выражает наши самые глубокие эмоции! Это невероятно тяжелый труд! Но я готовлюсь к этому. Пожелайте мне успехов и к встрече на танцплощадке".

Какие украинские звезды принимали участие в "Танцах" за границей

Наталья Егорова уже не первая артистка, решившая посоревноваться с иностранцами в танцевальном шоу. Другие украинские певицы также пользовались возможностью напомнить об Украине и рассказать о войне.