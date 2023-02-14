48-річна Наталія Єгорова активно веде свій інстаграм-блог. Зараз вона показує підготовку до німецької версії "Танців з зірками", куди її запросили учасницею, тоді як діти в її профілі з'являють рідко. Ексдружина мера Києва сфотографувалася з 17-річним Максимом для сторіс і зворушила мережу.

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Ексдружина Кличка показала сина, який вищий на дві голови

Мої діти – моя найбільша підтримка! І вони мої найщиріші фанати. Теплі обійми,

– зворушливо підписала Наталія Кличко.

З сином вона заселфилася перед виходом у кежуал-образі – широких джинсах, кремовому светрі, чоботах і шапці. Максим же був у домашньому. Однак на фото не так впадають в око їхні look чи обійми, як зріст юнака. Він на дві голови вищий за зіркову маму.

Варто додати, що ще три роки тому Максим обігнав батька Віталія Кличка та дядька Володимира. У 16 років його зріст був 2,15 метра.

Наталія Єгорова з сином Максимом від Кличка / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Наталія Єгорова з сином Максимом від Кличка / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, у грудні 2022 року, під час підготовки до новорічно-різдвяних свят, Наталія Кличко вже показувала синів. Вона робила селфі з 22-річним Єгором і писала про неймовірну любов, а згодом хвалилася, як прикрасила з ними ялинку. Тоді ексдружина Кличка засвітила на фото обох синів і ще й кота.