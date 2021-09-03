Экс-жена Дзидзьо позировала в леопардовой юбке и розовом топе: яркое фото
Источник:инстаграм SLAVIA
Бывшая жена популярного артиста Дзидзьо обнародовала новое фото. Знаменитость показала новый образ, который выбрала для съемок.
SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) поделилась новой фотографией. Она приняла участие в съемках реалити-шоу и показала яркий образ, в котором предстала перед камерами.
Смотрите также Экс-жена Дзидзьо поделилась вариантом элегантного образа: эффектные фото
Образ SLAVIA
Экс-возлюбленная Дзидзьо позировала, сидя на кресле. Она надела юбку нежно-розового цвета с леопардовым принтом и топ цвета фуксии на бретелях. Такая одежда гармонично сочеталась с атмосферой студии, где проходили съемки.
Длинные роскошные волосы уложила в легкие локоны, которые класиво спадали наперед. На лице исполнительница сделала легкий макияж с коричневыми тенями на веках и персиковой помадой на губах. Среди аксессуаров ее look завершили длинные серьги и цепочка.
Певица SLAVIA / Фото с инстаграма SLAVIA
Предыдущие образы SLAVIA
- В одном из развлекательных заведений Киева SLAVIA позировала в пудровыми топе и джинсовых мини-шортах.
- В бежевом спортивном костюме певица путешествовала по Украине.
- Исполнительница продемонстрировала женственность в элегантной зелено-синем платье.