SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) после развода не расстраивается и продолжает строить карьеру певицы. Также знаменитость на личной странице в инстаграме часто публикует фотографии, на которых показывает безупречные аутфиты.

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Элегантный образ SLAVIA

На днях Ярослава обнародовала фотографию, на которой изображена в элегантном платье настоящей леди. SLAVIA позировала на камеру в наряде зелено-синего цвета на тонких бретельках и с соблазнительным декольте. Особый шарм и изысканность образу добавляла накидка из белых бусин.

Длинные роскошные волосы исполнительница уложила в красивые легкие локоны, а на лице сделала выразительный макияж с темными тенями на веках и красной помадой на губах.

Настоящая леди умеет возбуждать мозг и сказать: "Нет",

– отметила SLAVIA в заметке.



Изысканный образ SLAVIA / Фото с инстаграма SLAVIA

В комментариях сторонники знаменитости засыпают ее комплиментами. Они отмечают, что SLAVIA, как всегда, выглядит великолепно.