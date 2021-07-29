Известная украинская певица SLAVIA хорошо разбирается в трендах и всегда покоряет поклонников образами. На днях она опубликовала новое фото на личной странице.

К слову Жена Григория Решетника поразила образом в черном мини-платье: фото

Образ SLAVIA

Знаменитость поделилась, что над новым look она работала не сама – в этом ей помогали подписчики, которые голосовали в инстаграм-сториз. Певица предстала перед объективом в белоснежных широких брюках и пудровой кофточке с рюшами и объемными рукавами.

SLAVIA соединила элегантный наряд с босоножками на высоком каблуке. Она дополнила образ аксессуарами, которые расставили акценты – золотистой массивной цепочкой на талии, сумочкой и солнцезащитными очками.

Певица распустила волосы и уложила их пышными локонами. На лице красовался роскошный макияж, который стал завершением образа. SLAVIA подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы насыщенной красной помадой.



SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA



SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA

Поклонники засыпали звезду комплиментами в комментариях: