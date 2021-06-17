SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) после развода пытается отвлечься. В этом ей помогают путешествия. Исполнительница путешествует по живописной Родине и изучает уголки родной земли. В путешествиях демонстрирует красивые образы.

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Спортивный look SLAVIA

Звезда побывала в историко-культурном комплексе "Замок Радомысль", где позировала на камеру в спортивном костюме. На серии фото, которые Ярослава опубликовала на личной странице в инстаграме, она позирует в бежевом костюме, состоящем из лосинов и топа с длинными рукавами. На талии девушка завязала белую спортивную кофту.

Комфортный наряд SLAVIA соединила с черными кроссовками. Волосы она уложила в легкие волны, а на лице сделала повседневный макияж. Среди аксессуаров довершила look стильными солнцезащитными очками.



SLAVIA в спортивном костюме / Фото из инстаграма SLAVIA

В заметке знаменитость рассказала о культурном памятнике – замке "Радомысль", в котором ей удалось побывать: