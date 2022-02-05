Известный актер и звезда "Беверли-Хиллз" Брайан Остин Грин отдыхает с возлюбленной на Гавайях. Там пару сфотографировали папарацци.

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Брайан Остин Грин станет отцом в пятый раз

Брайан Остин Грин и его возлюбленная Шарна Берджесс устроили чувственную фотосессию на пляже. Танцовщица позировала в белом купальнике, не скрывая беременный животик. Актер обнимал любимую и целовал ее живот.

Для танцовщицы Шарны Берджесс ребенок будет первым. Но для Брайана Остина Грина это пятый малыш. Он воспитывает 3 детей от Меган Фокс: 9-летнего Ноа, 7-летнего Боди и 5-летнего Джорни. Также у него есть 19-летний сын Кассиус.

Брайан Остин Грин с любимой / Фото из инстаграма актера

Заметим, после развода не только у Брайана Остина Грина сложилась личная жизнь. Рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) сделал предложение Меган Фокс. Пара уже готовится к свадьбе.

Личная жизнь Брайана Остина Грина