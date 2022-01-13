К предложению бойфренд Меган Фокс готовился очень тщательно. Он не стал покупать кольцо в именитых ювелирных бутиках, а разработал его сам совместно с британским дизайнером Стивеном Вебстером. Неудивительно, что кольцо удивительно дорогое. Его оценивают в 50-75 тысяч долларов – до двух миллионов гривен!

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Как выглядит кольцо Меган Фокс

Создавая кольцо для будущей жены, 31-летний Колсон Бейкер использовал тренд последних двух лет. Он добавил два камня до 2,5 карат каждый – изумруд и бриллиант, которые соответствуют их знакам зодиака. Они имеют огранку "груша" и закреплены на магнитных шипах.

По мнению музыканта, кольцо символизирует "две половинки одной души, образовывая темное сердце" – их любовь.

Кольцо Меган Фокс от Колсона Бейкера / Фото из инстаграммы ювелира

Он хотел что-то оригинальное и значимое как для Меган, так и для него самого. Он дал мне много материала в почти лирической форме. Я использовал это, чтобы создать два кольца, которые становятся одним. Возможно, это самая романтичная история, с которой мне приходилось работать", – признался Стивен Вебстер в комментарии Vogue.

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Кольцо на помолвку Меган Фокс и Колсона Бейкера действительно получилось очень символическим. Однако это не единственный оригинальный аксессуар в коллекции пары. Музыкант носил амулет с каплей крови актрисы. Перед продолжительным расставанием она якобы поделилась с ним не платочком, как принято, а своей ДНК.