С благодарностью тому г*мну, – неоднозначная сторис бывшей Цимбалюка после его поцелуя с другой

Актер Тарас Цымбалюк рассекретил, что уже находится в новых отношениях. На фоне его его бывшая жена Тина Антоненко опубликовала неоднозначную сторис, которой озадачила публику.

Через несколько месяцев после развода актер закрутил роман с дизайнером и ресторатором Светланой Готочкино. Его экс-жена не рассекречивает деталей личной жизни, но на фоне новых фото Цимбалюка с Готочкиной в инстаграм-сторис делает неоднозначные заявления.

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Тина Антоненко высказалась о "г*мняных" людях

Визажистка распространила видео, где голливудская актриса Энн Гетевей рассказала о часто используемой в жизни практике. Она поджигает свечу, ставит таймер на 12 минут и выливает все свои мысли на бумаге, а затем этот лист поджигает.

Тина под этим роликом написала, что некоторых "г*мняных" людей также можно вместить в 12 минут. Антоненко практиковала нечто подобное, что помогло ей понять, с кем не стоит строить отношения.

Иногда г*мно и г*мняных людей можно вместить в 12 минут. Практикувала нечто подобное. Впрочем, с благодарностью тому г*мну, потому что оно сыграло роль в понимании, чего и кого ты достойна. Советую. Пусть оно плывет по реке и находит себе подобных. А ты пойдешь к тем людям, которые достойны твоего глубокого нутра,

– написала Антоненко.



Неоднозначное высказывание Тины Антоненко / Скриншот инстаграм-сторис визажистки

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