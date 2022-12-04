С благодарностью тому г*мну, – неоднозначная сторис бывшей Цимбалюка после его поцелуя с другой
Источник:инстаграмм Тины Антоненко
Актер Тарас Цымбалюк рассекретил, что уже находится в новых отношениях. На фоне его его бывшая жена Тина Антоненко опубликовала неоднозначную сторис, которой озадачила публику.
Через несколько месяцев после развода актер закрутил роман с дизайнером и ресторатором Светланой Готочкино. Его экс-жена не рассекречивает деталей личной жизни, но на фоне новых фото Цимбалюка с Готочкиной в инстаграм-сторис делает неоднозначные заявления.
К слову Тарас Цымбалюк в очередной раз показал новую любимую: фото горячих объятий дома
Тина Антоненко высказалась о "г*мняных" людях
Визажистка распространила видео, где голливудская актриса Энн Гетевей рассказала о часто используемой в жизни практике. Она поджигает свечу, ставит таймер на 12 минут и выливает все свои мысли на бумаге, а затем этот лист поджигает.
Тина под этим роликом написала, что некоторых "г*мняных" людей также можно вместить в 12 минут. Антоненко практиковала нечто подобное, что помогло ей понять, с кем не стоит строить отношения.
Иногда г*мно и г*мняных людей можно вместить в 12 минут. Практикувала нечто подобное. Впрочем, с благодарностью тому г*мну, потому что оно сыграло роль в понимании, чего и кого ты достойна. Советую. Пусть оно плывет по реке и находит себе подобных. А ты пойдешь к тем людям, которые достойны твоего глубокого нутра,
– написала Антоненко.
Неоднозначное высказывание Тины Антоненко / Скриншот инстаграм-сторис визажистки
Новый роман Тараса Цымбалюка: что известно
- Впервые Цымбалюк заинтриговал новыми отношениями в начале ноября. Тогда он опубликовал фото с девушкой, которую держал за руку.
- Потом актер показал страстный поцелуй с любимой в ресторане. Судя по фото, новая избранница Тараса тоже блондинка.
- На фоне этого поцелуя бывшая актера Тина Антоненко публично поздравила себя с 31-летием и рассказала, из какого дна ей пришлось выбираться своими силами.
- Журналистам удалось рассекретить, что на фотографиях Тарас изображен с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной, которая ранее сотрудничала с россиянами и до сих пор общается на русском языке. Но пока Светлана и Тарас не комментируют слухи о своих отношениях.