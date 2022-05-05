Экс-гастролер Иван Дорн объявил, когда снова поедет на Россию
Источник:"Факты"
Последние 8 лет украинский певец Иван Дорн активно гастролировал по России. Однако 24 февраля отрекся от карьеры и всех заработков в РФ. Сейчас он говорит, что поедет в Москву только тогда, когда там будет развеваться украинский флаг.
Иван Дорн, как большинство украинцев, не думал, что Россия развернет полномасштабную войну. Певец считал, что Кремль ограничится накоплением войск у границ – "географическим устрашением", поэтому вплоть до 24 февраля 2022 года его лейбл Masterskaya сотрудничал с российскими брендами и артистами.
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Иван Дорн о визите в Москву и "адекватных россиян"
Сейчас Дорн полностью распрощался с российским музыкальным рынком и не планирует ехать в Москву с концертами до тех пор, пока там не изменится власть.
Может приедем тогда, когда Москва будет под украинским флагом. Начнём с Краснодарского края, заберем его обратно, Таганрог, все остальное, а потом до Москвы дойдем. Поставим флаг, скажем: "Нам не нужно к вам ездить, теперь вы к нам приезжайте",
– оптимистично заявил Иван Дорн.
Он с юмором добавил, что даже не жалеет, что не увидит похорон Путина: "Я не видел похорон Сталина, да и Путина не увижу. Ничего страшного".
В то же время артист считает, что есть адекватные россияне, пытающиеся помочь Украине. Из публичных людей – это Монеточка и рэперы Оксимирон, Noize MC. По мнению Дорна, если бы таких было больше, Россия не пошла бы на Украину войной.
Есть точно адекватные россияне. К сожалению, они в большинстве своем уехали из России, сейчас где-то в Европе, многие из них в Грузии. Почему, к сожалению, если бы они все были в России, они могли бы что-то сделать – все силы сосредоточить и остановить весь этот ужас,
– убежден Иван Дорн.
Что известно о позиции Ивана Дорна после начала войны
- 24 февраля, в первый день войны, лейбл Ивана Дорна прекратил сотрудничество с россиянами, потому что Masterskaya – это украинское музыкальное издательство, выступающее "за мир, свободу, территориальную целостность нашей страны".
- Он эмоционально отреагировал на вторжение россиян в его родной Славутич, где в это время были родители его жены.
- Интересно, что Ивана Дорна внесли в списки "неугодных артистов" и на 50 лет запретили въезд в Россию, до 2072-го.