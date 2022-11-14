В фейсбуке Янина Соколова разозлилась на "медийные помойки", которые пишут, что она развелась и ходит по барам с Хлывнюком. Телеведущая призналась, что если бы не война, подала в суд за ложь и манипуляции, а так прояснила ситуацию на личной странице.

Важно Янина Соколова развелась с мужем и подразнила сеть фото с Хлывнюком

Янина Соколова ответила на слухи о романе с Хлывнюком

Соколова заявила, что на свидание при свечах с лидером "Бумбокса" не ходила. Их совместное фото в баре на Крещатике, разлетевшееся сетью, было сделано за обедом после интервью. Оказывается, журналистка снимала Андрея Хлывнюка для телепрограммы "Рандеву".

С Андреем Хлывнюком я вижусь дважды в год. Фото "в баре" сделано после интервью для "Рандеву" владельцем заведения, с которым мы обедали после. "Рандеву" мы снимаем в баре. Потому фото из бара. По другим поводам я хожу туда, к сожалению, редко и веду довольно закрытый домашний рабочий стиль жизни. Свечи на столе – потому что света нет. Сейчас миллионы украинцев зажигают свечи не из-за романтизма, а потому что еды не видно,

– разъяснила Янина Соколова.

Интересно, что Андрей Хлывнюк тоже высказался о "желтых" заглавиях в СМИ. Певец намекнул, что после развода с Анной Копыловой привык к сплетням и даже объяснил детям, что не стоит верить всему, что пишут в интернете.

"Когда разводился, пришлось деткам объяснять, что некоторые взрослые зарабатывают на сплетнях. Прижимаюсь поплотнее", – написал фронтмен "Бумбокса" в комментариях с отсылкой на заголовок "прижалась к Хлывнюку в темноте".

Янина Соколова с Хлывнюком после интервью / Скриншот с инстаграм-сторис

Кстати, ранее ходили слухи о романе Янины Соколовой с лидером "Другої ріки" Валерием Харчишиным.

Соколова заговорила об отношениях с Литвином после разрыва

Телеведущая также прокомментировала развод с Владимиром Литвином, бывшим заместителем председателя правления Ощадбанка. Она отметила порядочность и честность экс-мужа и намекнула, что осталась с ним в дружеских отношениях.

Насчет порядочности и честности Володи у меня никогда не было сомнений. Так иногда случается, что хорошие люди разводятся. Как и нехорошие. Но у них есть дети, и они дружат до конца своих дней. Ради детей и теплых воспоминаний о совместно прожитых годах. Так, надеюсь, будет и с нами,

– написала Янина Соколова.

Напомним, в браке с банкиром журналистка родила двух сыновей – Николая и Мирона.

Свадьба Янины Соколовой с Литвиновым / Фото из соцсетей ведущей