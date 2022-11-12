Об этом она сообщила в прямом эфире, посвященном освобождению Херсона от российских оккупантов. От одного из подписчиков ей поступил вопрос "какие мужчины ей нравятся", на что она ответила, что смелые и с чувством юмора. А когда ее спросили, в курсе ли об этом ее муж, и ответила, что она разведена.

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Мне нравятся честные, смелые, порядочные с чувством юмора, на которых можно положиться. В них действия не расходятся со словами, а слова совпадают с действиями. Тогда тебе есть на что опереться, ты не чувствуешь неопределенности в будущем. Конечно, с чувством юмора… Я разведена с мужем. Поэтому, думаю, он знает, что мне нравятся мужчины,

– заявила Янина.

Янина Соколова – разведена: смотреть видео онлайн

Теперь сердце Янины свободно для новых отношений. На следующий день после эфира женщина опубликовала фото с Андреем Хливнюком – лидером группы "Бумбокс". Они сидели в баре, а музыкант ее обнимал. "Люблю когда ты включаешь свет и говоришь привет", – подписала кадр Янина.



Янина Соколова и Андрей Хливнюк / Фото из инстаграмма журналистки

Пока фанаты в раздумьях – стоит ли это расценивать как намек на новый роман, или это просто дружеский иронический кадр после ее заявления о разводе. Впрочем, Андрей Хливнюк – тоже разведенный мужчина, ведь в ноябре 2021-го в СМИ появилась информация, что он расстался с женой Анной Копыловой. Они были в браке 11 лет, примерно столько же, сколько Янина с Литвином. У нее от мужа родились сыновья Николай и Мирон. Что интересно, Владимира Литвина Янина впервые упомянула как бывшего супруга еще в ноябре 2021 года в интервью Валерию Маркусу.

Отметим, что во время борьбы журналистки с онконедугой появились слухи, что у нее роман с другим музыкантом – Валерием Харчишином, лидером группы "Друга Ріка". Однако они не комментировали догадки людей.