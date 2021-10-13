Я знала, – звезда "Сумасшедшей свадьбы" Полина Василиса о секс-скандале с Талашко

23-летняя Полина Василина прокомментировала сексуальные домогательства Владимира Талашко к студенткам. Девушка, которая сыграла Екатерину Середюк в комедии "Сумасшедшая свадьба", знала об ухаживания преподавателя. Однако она не была среди его жертв, поэтому молчала.

Успешная актриса уверяет: все в театральном университете имени Карпенко Карого слышали, что 75-летний Владимир Талашко цепляется к юным девушкам. К счастью, о домогательствах пожилого преподавателя Полина Василина знала со слов других студенток.

Читайте также Ольга Сумская снимается в фильме Остапчука: забавный образ из 90-х

Когда же в августе этого года вся Украина заговорила об извращениях звезды советского кино, девушка почувствовала свою вину, потому что якобы покрывала Талашко.

Мне стало неловко от того, что я вроде бы почувствовала себя соучастницей. Потому что я, как и многие студенты, знала об этом. Но меня это не касалось, Слава Богу,

– призналась девушка.



Полина Василиса / Скриншот с видео

Что известно о секс-скандале с Владимиром Талашко