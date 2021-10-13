Я знала, – зірка "Скаженого весілля" Поліна Василина про секс-скандал з Талашком
Джерело:ЖВЛ
23-річна Поліна Василина прокоментувала сексуальні домагання Володимира Талашка до студенток. Дівчина, яка зіграла Катерину Середюк у комедії "Скажене весілля", знала про залицяння викладача. Однак вона не була серед його жертв, тому мовчала.
Успішна акторка запевняє: всі в театральному університеті імені Карпенка Карого чули, що 75-річний Володимир Талашко чіпляється до юних дівчат. На щастя, про домагання літнього викладача Поліна Василина знала зі слів інших студенток.
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Коли ж у серпні цього року вся Україна заговорила про збочення зірки радянського кіно, дівчина відчула свою провину, бо нібито покривала Талашка.
Мені стало ніяково від того, що я начебто відчула себе співучасницею. Тому що я, як і багато студентів, знала про це. Але мене це не стосувалося, Слава Богу,
– зізналась дівчина.
Поліна Василина / Скриншот з відео
Що відомо про секс-скандал з Володимиром Талашком
- На початку серпня у мережу потрапили історії студенток і абітурієнток театрального університету мені Карпенка-Карого, які стали жертвами сексуальних домагань 75-річного викладача. Упродовж останніх 20 років він запрошував дівчат додому під приводом репетицій, роздягав і пропонував інтим.
- Успішна журналістка Яніна Соколова підтримала жертв Володимира Талашка й заявила, що він не єдиний розбещувач молодих дівчат у театральному виші. Студенткою вона теж отримувала непристойні пропозиції від викладачів.
- Сам актор заперечив усі звинувачення – інтимного спілкування зі студентками й абітурієнтками в нього ніби-то не було. У Карпенка-Карого запевнили, що "навіть чуток на таку тему ніколи не чули", однак пообіцяли розслідувати справу.
- У вересні стало відомо, що серед жертв Володимира Талашка була 17-річна абітурієнтка. Викладач зґвалтував Марію попри те, що роками був другом її сім'ї. Дівчина не буде подавати на нього до суду, бо "не має часу й бажання".