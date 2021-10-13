Я знала, – зірка "Скаженого весілля" Поліна Василина про секс-скандал з Талашком

23-річна Поліна Василина прокоментувала сексуальні домагання Володимира Талашка до студенток. Дівчина, яка зіграла Катерину Середюк у комедії "Скажене весілля", знала про залицяння викладача. Однак вона не була серед його жертв, тому мовчала.

Успішна акторка запевняє: всі в театральному університеті імені Карпенка Карого чули, що 75-річний Володимир Талашко чіпляється до юних дівчат. На щастя, про домагання літнього викладача Поліна Василина знала зі слів інших студенток.

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Коли ж у серпні цього року вся Україна заговорила про збочення зірки радянського кіно, дівчина відчула свою провину, бо нібито покривала Талашка.

Мені стало ніяково від того, що я начебто відчула себе співучасницею. Тому що я, як і багато студентів, знала про це. Але мене це не стосувалося, Слава Богу,

– зізналась дівчина.

Поліна Василина / Скриншот з відео

Що відомо про секс-скандал з Володимиром Талашком