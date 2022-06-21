Я "умер": русская Википедия "похоронила" Виталия Козловского

Певец Виталий Козловский сообщил, что российская версия Википедии "похоронила" его 18 июня. Артист был поражен, когда увидел это.

Поскольку страницы в Википедии может редактировать кто-либо, то информация там не всегда достоверна. Примечательно, что о "смерти" Козловского стало известно только в российской версии, а украинская осталась без изменений.

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Википедия сообщила о "смерти" Козловского

Эту новость Виталий распространил в своем инстаграмме. В Википедии написали, что артист "умер" 18 июня 2022 года в Белгороде-Днестровском Одесской области. Сейчас этой информации уже нет в Википедии. Похоже, что к этому причастны россияне. Однако зачем нужно было писать о смерти украинского артиста – неизвестно.

Я "умер". Уже как 2 дня! По версии Википедии!

Хотя вчера была ситуация, когда я был близок к этому, но все обошлось,

– написал Козловский.



Википедия "похоронила" Козловского / Фото с инстаграмма артиста

На такую ошибку артист отреагировал с юмором, однако поклонники в комментариях успокоили его и отметили, что теперь начинается долгая и счастливая жизнь.

"Шок. Как такое может быть? Дай, Господи, долгие, счастливые годы".

"Ужас. Разве так можно ошибаться?"

"Редактировать Википедию может любой желающий. Это проблема".

"Будьте осторожны и берегите себя! Долгих и счастливых вам лет жизни!"

"Значит долго будете жить!"

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